Oberwesel

Als Patron hält der Heilige Nikolaus schon seit Jahrhunderten seine schützende Hand über Oberwesel. Am Vorabend des Nikolaustages findet deshalb, organisiert von der Kolpingsfamilie, der Nikolausumzug statt. Dieser wird nur in ganz wenigen Orten durchgeführt. Der Heilige Nikolaus als Schutzpatron der Schiffer wird auf einem Schiff, das von ehemaligen Mitgliedern des Schiffervereins hergerichtet wird, quer durch die Stadt gefahren. Auch Corona konnte heuer an dieser besonderen Tradition nichts ändern.