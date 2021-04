Auch wenn der Inzidenzwert sinkt: Ausgangssperre gilt ab Donnerstag 00:00 Uhr im Rhein-Hunsrück-Kreis

Die bereits am Mittwoch drohende Ausgangssperre für den Rhein-Hunsrück-Kreis, ist ab Donnerstag, 8. April, um 0 Uhr in Kraft. Trotz mehrmaliger Versuche von Landrat Marlon Bröhr, die Ausgangssperre für den Landkreis noch abzuwenden, wurde der Landrat per Erlass des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie vom 6. April 2021 verpflichtet, die Muster-Allgemeinverfügung des Landes – einschließlich der Ausgangssperre – zu erlassen. Neben der Ausgangssperre werden weitere Einschränkungen wirksam.