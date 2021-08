Auch vier Wochen nach der Flut: DRKler Rhein-Hunsrück unterstützen weiter an der Ahr

„Jetzt haben wir einen Stand erreicht, zu dem wir vom Katastrophenschutzeinsatz in geregelte Strukturen in die langfristige humanitäre Hilfe übergehen“, erklärt der Kreisverband.

In diesem Zusammenhang wurde Anfang August der Verpflegungsplatz 10.000 des DRK in der Grafschaft in Betrieb genommen. Dieser soll so bald wie möglich die Verpflegungsgruppen der Soforthilfe ersetzen. Der Verpflegungsplatz 10.000 wird durch Verpflegungsgruppen aus dem gesamten Bundesgebiet betrieben.

Auch die Einsatzkräfte des DRK Kreisverbandes Rhein-Hunsrück sind zu diesem Zweck wieder täglich im Einsatz. „Unser Auftrag ist es, eine Ausgabestelle für Verpflegung in Ahrweiler zu betreiben“, schreibt der Verband.

Wer Interesse hat an einer ehrenamtlichen Mitarbeit im Deutschen Roten Kreuz, kann sich per E-Mail an kbl@rhk.drk.de oder an info@rhk.drk.de wenden.