Das Engagement bei der Hilfe für die Menschen in den Katastrophengebieten an der Ahr ist nach wie vor ungebrochen. Auch Unternehmen unterstützen, wo sie können. So haben etwa die Auszubildenden und Ausbilder beim Verteilnetzbetreiber Westnetz ein Projekt gestartet, um den Flutopfern beim Aufbau der provisorischen Stromversorgung zu helfen.