Biebern

Ihren 100. Geburtstag feiert heute Hildegard Lauer aus Biebern. Auf ein langes, ereignisreiches und zufriedenes Leben kann die Jubilarin an ihrem Ehrentag zurückschauen. Geboren wurde sie in Biebern, direkt unterhalb der beiden Kirchen, die das Ortsbild prägen. Nicht weit war es von ihrem Elternhaus in die „Verwahrschule“, dem Vorläufer des heutigen Kindergartens, hier wurde sie von katholischen Nonnen betreut.