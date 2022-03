Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte runter vom Gas und aufmerksam fahren. Denn die Krötenwanderung beginnt in diesem Jahr schon früh, wie Experten von „WetterOnline“ in Kooperation mit dem Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf in einer Pressemitteilung berichten. Und tatsächlich wurden auch im Rhein-Hunsrück-Kreis bereits die ersten wandernden Tiere gesichtet.