Zum zweiten Mal in Folge wird der Beller Markt, der am Mittwoch, 21. Juli, gefeiert werden sollte, nicht stattfinden. Damit sind die Beller in einer Allianz mit dem Oktoberfest in München, dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt und vielen anderen großen Volksfesten bundesweit. Doch es gibt ein kleines Trostpflaster.