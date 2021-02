„Asche über mein Haupt“, diese im Alltag häufig gebrauchte Redensart war an diesem Aschermittwoch wörtlich zu nehmen. Wegen der Kontaktbeschränkungen anlässlich der Corona-Pandemie wurde in den katholischen Kirchengemeinden das Aschenkreuz von dem Priester nicht auf die Stirn gezeichnet, sondern, wie in archaischer Zeit üblich, auf das Haupt der Gläubigen gestreut.