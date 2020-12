St. Goar

Die Arbeiten in der Jugendherberge in St. Goar neigen sich dem Ende zu. Das Haus, um dessen Erhalt in den vergangenen Jahren lange gerungen wurde, könnte im Dezember öffnen – wenn dem Jugendherbergswerk die Corona-Pandemie nicht einen Strich durch die Rechnung machen würde. Und das dürfte wahrscheinlich sein. Ursprünglich war die Eröffnung für diesen Juli geplant gewesen, doch der Termin hatte sich nach hinten verschoben.