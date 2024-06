Plus Oberwesel

Apfelbaum und Schuhe zur Amtseinführung: Claudia Weber nun auch offiziell Schulleiterin in Oberwesel

i Ein Apfelbaum und personalisierte Schuhe, die ihren Start in die neue Position begleiten sollen, waren zwei der Geschenke, die Schulleiterin Claudia Weber zur Amtseinführung in Oberwesel erhielt. Foto: Nina Hartenfels

In einer feierlichen Zeremonie ist Claudia Weber offiziell als Schulleiterin der Mittelrhein-Realschule plus in Oberwesel eingeführt worden. Die Veranstaltung fand in der festlich geschmückten Mensa der Schule statt und war von zahlreichen Grußworten sowie kreativen Beiträgen der Schüler und Lehrer geprägt, wie die Schule nun im Nachgang berichtet.