Shinichi Asazuma ist seit wenigen Monaten japanischer Generalkonsul in Frankfurt am Main. Im Rahmen seines Antrittsbesuchs kam er am Freitag, 12. November, nach Boppard, um den vor wenigen Wochen ins Amt als Bürgermeister eingeführten Jörg Haseneier und den Beigeordneten der Stadt sowie dem Freundeskreis Ome-Boppard einen Besuch abzustatten.