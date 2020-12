Boppard

Blätterrauschen, frisches Grün und Tannenduft: Gerade im Frühling zieht es viele Menschen in den Wald – auch in Corona-Zeiten. Schon ein kurzer Spaziergang dort kann Stress deutlich reduzieren. Waldbaden nennt sich der Trend, der von Japan ausgehend die Welt erobert. Ein Spaziergang im Wald senkt dabei nachweislich den Cortisolspiegel im Körper. Cortisol wird auch als Stresshormon bezeichnet. Gerade in der jetzigen Zeit, in der viele mit Sorge auf die weltweite Verbreitung des Coronavirus schauen, kann der Stadtwald therapeutisch wirken.