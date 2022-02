Rhein-Hunsrück

Angefahren und liegen gelassen: Jugendliche auf Parkplatz in Rheinböllen verletzt

„Tut mir leid, aber ich habe es eilig!“: Mit diesen Worten soll ein Autofahrer eine Jugendliche auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße 17 in Rheinböllen am Freitag zurückgelassen haben.