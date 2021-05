Angebot nicht nur für die Jugend: Im Bikepark am Schmiedel sollen bald die Räder rollen

Das Radfahren erfreut sich großen Zuspruchs, gerade in Zeiten einer Pandemie, in der Aerosolforscher dem Aufenthalt im Freien eine unproblematische Bedeutung beimessen. Das Fahrrad boomt, viele E-Biker und „normale“ Radler sind unterwegs – und besonders viele Jugendliche und Kinder. Viele dieser Radler finden Freude an engen Trails und verschlungenen Pfaden, die auch den ein oder anderen Sprung sowie kleine Adrenalinschübe ermöglichen. Im Schmiedelpark in Nannhausen wird genau daran konkret geplant und gearbeitet. Hier soll ein naturnaher Bikepark modernisiert und ausgebaut werden, der alle Altersgruppen anspricht.