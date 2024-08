Plus Dichtelbach

Anfassen und Mitmachen bei Artcon erwünscht: Zweiter Aktionstag in Dichtelbach ist am 1. September

i Such bei der zweiten Artcon in Dichtelbach können nicht nur Kunstwerke bestaunt, sondern auch selbst gestaltet werden – Stifte liegen bereit. Foto: Rainer Schepp

Wenn in einem kleinen Ort mehr Besucher bei einer Veranstaltung dabei sein wollen als es Einwohner gibt, dann muss es sich wohl um etwas ganz Besonderes handeln. In Dichtelbach mit seinen rund 620 Bürgern war dies im vergangenen Jahr der Fall: Knapp 700 Menschen wollten wissen, was es mit dem erstmals veranstalteten kreativen Mitmachtag mit dem Titel „Artcon“ auf sich hatte.