Rhein-Hunsrück

Feierliche Gottesdienste, mitternächtliche Metten, ein Krippenspiel mit den Kindern der Gemeinde und natürlich viel Gesang – all das sind Dinge, die Gläubigen an den Weihnachtsfeiertagen besonders wichtig sind. Doch in diesem Jahr werden viele Gottesdienste anders ausfallen. Zwar dürfen sie durchgeführt werden, allerdings gelten auch hier besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Krippenspiele und Gemeindegesang hingegen fallen ganz weg. Und durch die Abstandsregel ist die Anzahl der Gläubigen, die sich in der Kirche aufhalten darf, begrenzt.