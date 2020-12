Bacharach

Keine zehn Jahre sind es mehr bis zur Bundesgartenschau 2029 – und gerade die Themen der Verkehrsinfrastruktur im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal nehmen an Fahrt auf. Die aktuelle Überlegung des Bacharacher Unternehmens VIA, einen Parkplatz an der B 9 zu bauen, zeugt von der Notwendigkeit, Konzeptionen zu entwickeln.