Rhein-Hunsrück

Jeden Tag fahren Tausende Pflegekräfte ambulanter Pflegedienste in Rheinland-Pfalz in Zehntausende Haushalte, um ihre Patienten zu versorgen. Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis sorgen zahlreiche ambulante Pflegedienste für Körperhygiene und medizinische Versorgung ihrer Patienten – und haben auch immer ein aufmunterndes Wort für die meist älteren Menschen. Was schon in normalen Zeiten eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe ist, ist es in Zeiten der Coronavirus-Welle umso mehr.