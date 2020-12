Rheinböllen

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach teilt mit, dass durch die Arbeiten an der Brückenbaustelle auf der A 61 bei Rheinböllen am Wochenende die Anschlussstelle Rheinböllen in Richtung Köln/Koblenz gesperrt ist. Von Samstag, 11. Juli, 9 Uhr, bis Sonntag, 12. Juli, 22 Uhr, ist die Auffahrt in nördliche Richtung damit nicht möglich.