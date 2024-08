Plus Rhein-Hunsrück

Am 8. August ist Weltkatzentag: Leser aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zeigen Fotos ihrer Lieblinge

i Remo lebt derzeit bei Sibylle Prehn von der Tierhilfe Rhein-Hunsrück. Fotos: Udo Prehn Foto: Udo Prehn

Katzen sind der Deutschen liebstes Haustier. In rund jedem vierten Haushalt ist eine Samtpfote, ein Leisetreter oder Stubentiger vertreten. Zum Weltkatzentag am 8. August hatten wir unsere Leser aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis aufgerufen, Fotos von ihren kleinen oder großen Schmusekätzchen einzusenden. Eine Auswahl davon wollen wir an dieser Stelle präsentieren.