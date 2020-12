Sevenich/Alterkülz

Während sie sich kaum noch in der freien Natur finden lässt, erfreut die Akelei derzeit etliche Gartenbesitzer mit ihrer Blühfreudigkeit. In den unterschiedlichsten und schönsten Farben und Formen reckt sie besonders in Mai und Juni ihre Blüten gen Himmel. Dass sich hinter dem Hahnenfußgewächs aber nicht nur eine tolle Blühpflanze verbirgt, wissen wohl die wenigsten. Denn die Akelei wurde in früheren Zeiten auch als Heilpflanze genutzt.