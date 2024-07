Plus Emmelshausen

Alternativen zum ZaP: Zappies gehen auf Tour – Im Kulturtempel wird schwer gewerkelt

i Die Medlz werden in der Stadthalle Boppard auf der Bühne stehen. Foto: Robert Jentzsch

Wer momentan am Zentrum am Park (ZaP) in Emmelshausen vorbeifährt, kann dort den Start umfangreicher Baumaßnahmen beobachten. „Die Stadt Emmelshausen investiert mehr als 4 Millionen Euro in die Sanierung ihrer guten Stube“, berichtet der Kulturkreis Region Emmelshausen: „Das bedeutet für uns, dass ein Großteil unserer 32. Spielzeit in Ausweichhallen stattfinden wird.“