Rhein-Hunsrück

Landrat Marlon Bröhr und das Gesundheitsamt des Rhein-Hunsrück-Kreises mussten am Freitag im Zuge der Coronavirus-Krise weitere drastische Maßnahmen ergreifen. Aufgrund von neuen Verdachtsfällen einer Infektion wurden die Kindergärten in Argenthal, Laubach und Rheinböllen am Freitag geschlossen, bevor am Nachmittag die Nachricht kam, dass im Land bis Mitte April alle Schulen und Kitas geschlossen sind. Zudem musste am Freitagvormittag das Evangelische Altenzentrum „Mühlbad“ in Boppard unter Quarantäne gestellt werden. In dem Haus leben gut 100 Senioren.