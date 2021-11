Als Gast im TV: Ex-Landrat als Botschafter der Energiewende gefragt

Bis 2045 soll ganz Deutschland klimaneutral sein – der Rhein-Hunsrück-Kreis ist es bereits. Was vor 20 Jahren im Hunsrück begonnen hat, sorgt aktuell für bundesweites Echo. Auch vor dem Hintergrund des Klimagipfels, der in Glasgow stattfindet. Ende Oktober erschien eine Reportage im evangelischen Magazin Chrismon, das monatlich mit 1,5 Millionen Exemplaren erscheint, über das Engagement des Kreises für das Klima. Dienstagmorgen war Ex-Landrat Bertram Fleck (CDU) im ARD-Morgenmagazin zu sehen – und in einem Einspieler weitere Akteure aus unserer Region.