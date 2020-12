Oberwesel

Familienfreundliche Unterkünfte, hofeigene, kinderfreundliche Freizeitangebote, glückliche Kinder im Landurlaub: Ein neues Gütesiegel soll Anlagen hervorheben, in denen besonders kinderfreundlicher Landurlaub möglich ist. Als erster Ferienhof in Rheinland-Pfalz kann sich nun der Hof Hardthöhe in Oberwesel mit diesem Gütesiegel schmücken.