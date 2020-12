Archivierter Artikel vom 10.05.2020, 12:56 Uhr

Simmern

Alphörner bringen Abwechslung – Ständchen im Altenheim

Ein wenig Abwechslung vom in Corona-Zeiten recht eintönigen Alltag ist immer willkommen. So brachte das Ständchen, das die Dickenschieder Alphornbläser am Freitagnachmittag den Bewohnern des Theodor-Fricke-Heims in Simmern ein bisschen Freude.