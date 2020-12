Aktuell sind 264 Personen infiziert: Gesamtzahl im Rhein-Hunsrück-Kreis steigt auf 669

Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 17:53 Uhr

Das Gesundheitsamt hat am Freitag, Stand 14 Uhr, 264 Personen als infiziert gemeldet. Das sind im Vergleich zum Vortag zwar nur zwei mehr, aber als neu infiziert wurden 18 Personen gemeldet.

Die Gesamtzahl aller seit März registrierten Infizierten stieg auf 669 an. Aktuell befinden sich 980 Menschen in Quarantäne. 398 gelten als genesen, 16 mehr als am Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenzzahl lag Freitagnachmittag bei 123,11.

Seit Beginn der Pandemie sind sieben Personen mit Covid-19 gestorben. Auf die Kommunen verteilen sich die aktuell Infizierten wie folgt: Boppard (44), VG Hunsrück-Mittelrhein (77), VG Kastellaun (21), VG Kirchberg (63) und VG Simmern-Rheinböllen (59).

Aktualisierungen gibt’s unter www.ku-rz.de/coronarhk