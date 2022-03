Boppard

Aktionssonntag am 27. März: Boppard startet in den Frühling und „blüht auf“

Unter dem Motto „Boppard blüht auf!“ geht es am 27. März mit dem ersten Aktionssonntag in das Frühlingswochenende der Bopparder Innenstadt. Der Einzelhandel hat am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tourist-Information öffnet ebenfalls ab 13 Uhr ihre Pforten und hält für jeden Besucher einen Frühlingsgruß bereit, wie es in einer Pressemitteilung heißt.