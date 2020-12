Rhein-Hunsrück

In der Region gibt es auch in diesem Jahr wieder „Wunschbäume“. Unter anderem ruft der Caritasverband gemeinsam mit örtlichen Partnern dazu auf, auf diese Weise hilfebedürftige Mitmenschen aus dem Kreisgebiet zu unterstützen. Gelbe Sterne nennen dabei Weihnachtswünsche von Kindern, Eltern oder auch Senioren, die in materieller oder seelischer Not sind. Daneben ermuntern sogenannte Bittsterne zu einer Spende, die Ratsuchenden im Jahresverlauf zugutekommt.