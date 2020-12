Oberwesel

Die künftige medizinische Versorgung am Mittelrhein ist erneut Thema, wenn sich am heutigen Mittwochabend um 18 Uhr der Oberweseler Stadtrat in der Turnhalle der Grundschule versammelt. Wie es mit den Loreley-Kliniken nach der Schließung Ende September weitergehen wird, darum geht es gleich zu Beginn in den ersten beiden Punkten, die auf der Tagesordnung stehen.