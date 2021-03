Verunreinigungen mit Hundekot nehmen während der Pandemiezeit im Bopparder Hamm zu. Dort, wo der Wein wächst, haben die Winzer mehr und mehr mit den Hinterlassenschaften der Vierbeiner zu kämpfen. Mehrmals am Tag treten die Winzer in Hundehaufen und ärgern sich über die Verunreinigungen an ihrem Arbeitsplatz.