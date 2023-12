Adventsaktion der Stadtbücherei Boppard: „Dezembergeschichten“ und „Adventskalender“ verteilt

Die Stadtbücherei war wieder in den Bopparder Ortsbezirken unterwegs und hat als kleine vorweihnachtliche Präsente „Dezembergeschichten“ an alle Kita-Gruppen und „Adventskalender“ an alle Grundschulklassen verteilt. Mit dieser besonderen Adventsaktion, einer landesweiten Leseförderaktion der öffentlichen Bibliotheken, sollen Kita- und Grundschulkinder für das Vorlesen und das Lesen begeistert werden.