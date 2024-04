Plus Rhein-Hunsrück

ADD genehmigt defizitären Kreishaushalt – Keine Erhöhung der Umlage

i Jede Ausgabe muss auf den Prüfstand, hieß es im Kreisausschuss. Foto: Werner Dupuis

Der Kreishaushalt ist genehmigt. Landrat Volker Boch berichtete am Montag in der Kreisausschusssitzung vom Haushaltsgenehmigungsschreiben, das am vergangenen Freitag bei der Kreisverwaltung eingegangen ist.