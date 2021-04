Im St. Goarer Höhenstadtteil Werlau können Kinder aus St. Goar und Umgebung in den nächsten Tagen auf Osterhasenjagd gehen. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Blumen blühen. Höchste Zeit, um in Corona-Zeiten an die frische Luft zu gehen und ein spannendes Abenteuer zu erleben, dachte sich der Turn- und Sportverein (TuS) Werlau, der für die einheimischen Kinder einen Parcours vorbereitet hat.