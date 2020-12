Kirchberg

Einen Schulabschluss der besonderen Art erlebten 94 Schüler der 9. und 10. Klassenstufe der Realschule plus in der vorletzten Schulwoche der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchberg. Nachdem die Schüler seit 4. Mai wieder die Schule wochenweise besuchen konnten, nahmen die Absolventen trotz erschwerter Rahmenbedingungen ihre Abschlusszeugnisse in der Aula der Schule jeweils in einer eigenen Feierstunde klassenweise entgegen.