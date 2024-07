Plus Boppard

Abschluss in der Tasche: Zehner am Marienberg sagen „Tschüssi“

i „Tschüssi“ sagten die 61 Entlassschülerinnen und -schüler der Bischöflichen Realschule Marienberg. Sie wurden von Schulleiterin Kerstin Ollmann (vorne, 2. von links), Klassenlehrerin Jennifer Stoffel (links), Konrektor Torsten Schambortski (vorne, rechts) und Klassenlehrerin Ruth Wunsch (2. von rechts) in einem Festakt mit Eltern und Schülern verabschiedet. Foto: Anja Dausner-Hammes

„Tschüssi“. mit diesem Wort verabschiedeten sich zum Ende des Schuljahres 61 Schüler von Boppards Bistumsschule Marienberg. In Anlehnung an die EM-Fußballsession betonten sowohl Schüler, Eltern als auch Lehrer den Teamgeist in der Stufe, das Fairplay sowie das Zusammenspiel und sagten „Danke“ für sechs Jahre Miteinander.