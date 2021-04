Schweren Herzens muss die Hunsrücker Unternehmerfamilie Bohr Abschied von zwei geliebten Menschen nehmen. Im Alter von 77 Jahren starben am Freitag Günter Bohr, am Sonntag seine 74 Jahre alte Frau Helga an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Das Ehepaar hat gemeinsam mit den beiden Söhnen Mirco und Timo die Wirtschaftsgeschichte im Rhein-Hunsrück-Kreis mitgeprägt.