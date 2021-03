Abschied vom Simmerner HJG: 30 Abiturienten haben die Eins vor dem Komma

Auch in diesem Abiturjahr verlief vieles ein wenig anders als in den vergangenen Jahrgängen: Videokonferenzen statt analoges Unterrichten, Homeschooling, Wechselunterricht mit Maske, Referate und Präsentationen via BBB, keine Mottowoche, Kurstreffen oder Berlinfahrt, wenig Partys in der Oberstufe … Das letzte Jahr in der Oberstufe hatten sich die Schüler des Herzog-Johann-Gymnasiums (HJG) wahrlich anders vorgestellt.

Doch in diesen Tagen hat der Abiturjahrgang 2021 durchaus Grund, sich zu freuen, und wenigstens in „kleiner Runde“ zu feiern: Eine sehr wichtige Etappe der Schullaufbahn ist nun geschafft, die ganzen Anstrengungen der vergangenen Jahre haben sich gelohnt: Nun halten 93 Gymnasiasten das Abiturzeugnis endlich in den Händen, informiert das HJG.

Auch wenn das Reifezeugnis dieses Jahr nicht während einer rauschenden Abiballnacht mit Familie, Freunden und Lehrkräften in der Hunsrück-Halle überreicht werden konnte, sondern Corona-konform mit Abstand und Maske in der Turnhalle, waren Freude und Stolz über die erreichte Leistung sicherlich nicht minder groß. Und die diesjährigen Leistungen können sich durchaus sehen lassen: Fast ein Drittel der 93 Abiturienten hat ein „Einserabitur“ geschafft. 30 mal lag die Durchschnittsnote, die für die Vergabe von Studienplätzen relevant sein kann, besser als 2,0. Einen Schnitt zwischen 2,0 und 2,9 erreichten 46 Schüler. Zwischen 3,0 und 3,8 lag die Durchschnittsnote bei 17 Abiturienten. Der Durchschnitt aller liegt demnach dieses Jahr bei 2,27.

Namentlich erwähnt werden sollen an dieser Stelle folgende herausragende Schüler, die mit tollen Leistungen aufwarten konnten oder sich in besonderer Weise für die Schulgemeinschaft eingesetzt haben: Elea Reischl erreichte das Traumergebnis 1,0. Die Schulgemeinschaft gratuliert auch Stefan Heubach und Victoria Spengler, die jeweils mit dem Schnitt von 1,1 folgen, sowie Manée Tonkel, die mit einem Abiturschnitt von 1,2 aufwarten kann. Manée erhielt zudem den Preis der Bildungsministerin für vorbildliches Verhalten und beispielhaften Einsatz in der Schule als Schülersprecherin.

Über die fachbezogenen Preise und Urkunden konnten sich in diesem Jahr folgende Schüler freuen: Helena Bohn und Frieda Mohr wurden als die jahrgangsbesten Abiturientinnen im Fach Chemie ausgezeichnet. Robin Leitterstorf erhielt für sein jahrelanges unermüdliches Engagement im Bereich Musik den Schülerpreis des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz. Tom Kuhn und Yannick Neu wurden für ihre sehr guten Leistungen im Fach Physik von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ausgezeichnet und mit einem Jahr Mitgliedschaft und einem Gutschein beschenkt. Philip Pretzel erhielt eine Urkunde der Deutschen Gesellschaft für Philosophie für besondere Leistungen im Fachbereich „Philosophie/Ethik“, und Nils Goll durfte sich über seine Auszeichnung und einen Buchpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung für herausragende Abiturleistungen freuen.

Der Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin verlieh Elea Reischl eine Auszeichnung für ihre herausragenden schulischen Leistungen sowie eine einjährige Mitgliedschaft im Verband. Für die äußerst konstruktive Zusammenarbeit bedankt sich Schulleiterin Elke Gresch explizit bei Sina Mähringer und Jakob Witzenrath, die die Interessen ihrer ganzen Stufe engagiert vertreten haben.

Und: Der Abiball unter dem Motto „BABIcue – wir sind heiß und brauchen Kohle“ soll am 17. Juli nachgeholt werden.