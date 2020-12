Simmern

Auch am Simmerner Herzog-Johann-Gymnasium wurde dieser Tage der höchste schulische Gipfel unter dem Motto „Abikropolis“ erfolgreich erklommen – die feierliche Besteigung des Olymps wird allerdings aufgrund der Corona-Pandemie noch folgen. Auch wenn in diesem Jahr vieles ein wenig anders verläuft als sonst, haben 90 Abiturienten durchaus Grund, sich zu freuen. Eine wichtige Etappe der Schullaufbahn ist nun geschafft, die ganzen Anstrengungen der vergangenen Jahre haben sich gelohnt, man hält das Abiturzeugnis endlich in den Händen.