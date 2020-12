Dellhofen

Der Weg zur Entweihung der Heilig-Kreuz-Kirche im Oberweseler Stadtteil Dellhofen war seit vielen Monaten vorgezeichnet. Seit Jahren wurde darüber debattiert, was mit dem sanierungsbedürftigen Gotteshaus passieren soll. Nach langen Diskussionen und am Ende eines Wegs, der für die Gemeinde kein leichter war, einigten sich Stadt und Bistum auf einen Neubeginn, in dem die katholische Kirche nur noch eine untergeordnete Rolle spielen wird.