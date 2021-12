Abschied und Ehrungen: Emmelshausener Feuerwehrleute in Freud und Leid vereint

Herbert Lück war, wie in einer Mitteilung der Feuerwehr erklärt wird, langjähriger Wehrführer der Stützpunktfeuerwehr Emmelshausen und bis zum Erreichen der Altersgrenze Wehrleiter der „Alt“-VG Emmelshausen mit seinen Feuerwehren. 2005 wurde Herbert Lück mit dem Goldenen Ehrenabzeichen am Bande ausgezeichnet sowie zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Emmelshausen ernannt. Daher kamen auch die Kameradinnen und Kameraden aus den zugehörigen und umliegenden Feuerwehren der „Alt“-VG auf den Liesenfelder Friedhof und standen Spalier. Die Feuerwehr Emmelshausen stellte am Grab eine Ehrengarde.

Ehrungen und Beförderungen ausgesprochen

Anschließend nutzte Peter Unkel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, die Möglichkeit, Ehrungen und Beförderungen am Gerätehaus in Emmelshausen vorzunehmen. Für ihre 25-jährige Tätigkeit in der freiwilligen Feuerwehr wurden Oberfeuerwehrmann (OFM) Andreas Braun und Oberbrandmeister (OB) Christian Heich ausgezeichnet. Sie erhielten von Unkel das Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Silber. Heich wurde ebenfalls zum Zugführer ernannt. Mario Kölzer und Marco Nowaczyk bestanden zuletzt einen Gruppenführerlehrgang an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz in Koblenz. Beide wurden zunächst zum Brandmeister befördert, um dann als Gruppenführer ernannt zu werden.

Kölzer und Nowaczyk ergänzen damit das Führungsteam um Wehrführer Daniel Dötsch. Weiter wurden Alexander Kunz zum Oberlöschmeister und Timo Vogt zum Löschmeister befördert. Peter Unkel und Wehrführer Daniel Dötsch gratulierten allen geehrten und beförderten Kameraden und wünschten allen, sie mögen immer von ihren Einsätzen gesund ins Gerätehaus zurückkehren.

Dienstkleidung bestellt

Ein weiteres erfreuliches Ereignis: Der Förderverein konnte die Bestellung der Dienstkleidung für die aktive Wehr und die Jugendfeuerwehr noch vor Weihnachten beenden. Vorsitzender Dietmar Gelse übergab daher der Wehrführung, Daniel Dötsch und Michael Horzella, sowie den mit der Beschaffung beauftragten Kameraden Max Krämer und Tim Spettmann die Lieferung der individuellen Rückenschilder für die Einsatzjacken wie auch Pullover, Poloshirts und weitere Bestandteile der Dienstkleidung.

Der Förderverein bedankte sich nochmals beim Planungsbüro Richter/Gregorius GmbH für die großzügige Spende. Ebenfalls wurde erneut das Engagement der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück gewürdigt, die mit einer Crowdfundingplattform ebenfalls eine öffentliche Spendenaktion unterstützte. Hier galt besonders der Dank allen Bürgern aus Emmelshausen, die dort tatkräftig gespendet hatten.