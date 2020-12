Kastellaun

Mit einem denkwürdigen Führungswechsel hat das Informationstechnikbataillon 282 am Dienstag Oberstleutnant Michael Geef in Kastellaun verabschiedet. Nicht nur strömender Regen begleitete die Übergabe des Kommandos an Oberstleutnant Anthony James Buford, sondern insbesondere auch die Umstände der Corona-Pandemie. Bei dem von vielen Gästen aus der Region verfolgten Appell auf dem Major-Tholi-Platz galt Maskenpflicht.