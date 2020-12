Simmern

„Meinem Vorvorgänger Dr. Heinemann müssen wir heute noch dankbar sein. Hatte er doch durch zweimaligen Einspruch verhindert, dass sich der Kollege, den es heute zu verabschieden gilt, 1995 und 1996 von unserer Schule in Wohnortnähe versetzen lassen konnte.“ Mit diesen Sätzen begann Schulleiterin Elke Gresch ihre Rede in der Aula des Herzog-Johann-Gymnasiums (HJG) Simmern für Hans-Rainer Weyrich, der nach drei Jahrzehnten am HJG in seinen Ruhestand verabschiedet wurde.