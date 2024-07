Plus Kastellaun

Abschied in Kastellaun: Pastor Wiederstein dankt für die Zeit im Hunsrück

Von Werner Dupuis

i Mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche in Kastellaun wird Pastor Benno Wiederstein von der Gemeinde verabschiedet. Foto: Werner Dupuis

Nach 13 Jahren nimmt Pastor Benno Wiederstein Abschied von Kastellaun und geht in den Ruhestand. Mit einem festlichen Hochamt am Sonntag, 7. Juli, um 11.30 Uhr in der Pfarrkirche in Kastellaun verabschieden sich Amtsbrüder, Mitarbeiter und die Gemeinde von ihm.