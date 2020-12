Boppard

Der Geschichtsverein für Mittelrhein und Vorderhunsrück hat eine Absage erhalten für seinen Antrag, die Rheinanlagen in Boppard unter Denkmalschutz zu stellen (wir berichteten). Auf die Initiative des Vereins hin hat die Generaldirektion Kulturelles Erbe die Rheinanlagen aufgesucht und in einem Bericht Stellung genommen, insbesondere zu den Georg-Francke-Anlagen. In den Anlagen geplante Bauarbeiten für einen Mehrgenerationenpark sowie eine geplante Veranstaltungsbühne sorgen aktuell für Debatten in der Stadt.