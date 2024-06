Plus Simmern

Abriss in Simmerns Innenstadt hat begonnen – Ehemaliges Hotel zur Post kommt weg

Von Werner Dupuis

i Die Rückseite des Hotels zur Post ist mehr und mehr verfallen. Foto: Werner Dupuis

Am Montag hat der Abriss am ehemaligen Hotel zur Post in der Simmerner Fußgängerzone begonnen. Als erster Schritt wurde von dem Abrissunternehmen das zwischen Marktstraße und dem Zentralparkplatz gelegene große Areal mit Bauzäunen gesichert. Rund vier Wochen soll der Abriss dauern.