Plus Simmern

Abriss am ehemaligen Hotel zur Post: Arbeiten mitten in Simmern haben begonnen

Von Werner Dupuis

i Entfernt werden auch die vor vielen Jahren gefertigte dicke Bodenplatte der Bauruine einer nicht vollendeten Passage zwischen Kandelaber und der Tiefgarage, samt aller darauf stehenden Stahlbetonelemente. Foto: Werner Dupuis

In der Simmerner Fußgängerzone haben am Montag, 3. Juni, die Abrissarbeiten am ehemaligen Hotel zur Post begonnen. Seit Mitte der 1980er Jahre stand das Gebäude leer.