Abiturjahrgang 1958 trifft sich nach 66 Jahren in Kastellaun – 16 ehemalige Pennäler kamen

Von Dieter Junker

i Vor 66 Jahren machten sie am Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern Abitur. Foto: Dieter Junker

„Mit 66 Jahren fängt das Leben an“, dichtete einst Udo Jürgens. Und sie können sicher am besten beurteilen, ob an der Liedzeile etwas Wahres dran ist: Vor 66 Jahren haben sie nämlich am Simmerner Herzog-Johann-Gymnasium ihr Abitur gemacht und demnach schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel.