Schreck am frühen Mittwochmorgen: Ein größeres Aufgebot der Feuerwehr wurde um kurz nach 7 Uhr zur Kindertagesstätte „Zwergenstübchen“ in Pfalzfeld alarmiert. Um 7.11 Uhr hatte das Kitapersonal Rauch und einen starken Brandgeruch im Inneren des Gebäudes gemeldet. Kinder befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Kita.