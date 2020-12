Simmern

Die Autofahrer, die in Simmern unterwegs sind, müssen sich in der kommenden Woche auf eine Einschränkung einstellen, die eine der Hauptverkehrsstrecken zu einigen Einkaufsmärkten betrifft. Ab dem kommenden Montag, 23. März, wird bis zum Freitag, 27. März, die Johann-Philipp-Reis-Straße gesperrt. Hier stehen Arbeiten an, und der Verkehr muss abgeleitet werden.